Ultime Notizie dalla rete : Maio New Di Maio a New York: Pizza, Napoli e Fantacalcio New York - Al terzo giorno di incontri al Palazzo di Vetro, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è concesso una serata napoletana con pizza Margherita. Accompagnato dall'ambasciatrice d'Italia a ...

Sport: presidente Fifa Infantino regala maglia a ministro Di Maio "Questa è proprio una maglia che pesa! Grazie al presidente della Fifa Gianni Infantino per la bella sorpresa oggi a New York", scrive Di Maio.

