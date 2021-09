De Siervo | momento giusto per azionariato popolare

Advertising

news24_inter : Anche #DeSiervo favorevole al progetto #Interspac - InterClubIndia : RT @marifcinter: De Siervo (Ad Lega Serie A) a presentazione #InterSpac: 'Credo che questa iniziativa sia da seguire con la massima attenzi… - mr_kubra : RT @marifcinter: De Siervo (Ad Lega Serie A) a presentazione #InterSpac: 'Credo che questa iniziativa sia da seguire con la massima attenzi… - MattiaGallo17 : RT @marifcinter: De Siervo (Ad Lega Serie A) a presentazione #InterSpac: 'Credo che questa iniziativa sia da seguire con la massima attenzi… - marifcinter : De Siervo (Ad Lega Serie A) a presentazione #InterSpac: 'Credo che questa iniziativa sia da seguire con la massima… -

Ultime Notizie dalla rete : Siervo momento

Agenzia ANSA

Credo che questa iniziativa sia da seguire con la massima attenzione perché ilè quello giusto". Lo ha detto l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De, intervenuto durante "...... ma in questolo sport grazie alle trasmissioni in streaming è un volano alla ... Lo ha detto Luigi De, Amministratore Delegato della Lega Serie A sulla ferma volontà del sottosegretario ..."Siamo nel momento storico giusto per poter analizzare in maniera seria se esista una strada per l'azionariato popolare in Italia. Credo che questa iniziativa sia da seguire con la massima attenzione ...Completare l’inserimento dell’esterno dell’Inter è fondamentale per due motivi in particolare. Contro il Bologna sembra arrivato il momento per il doppio debutto da titolari con i colori dell’Inter È ...