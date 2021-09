Dazn mette una pezza ai disservizi: UFFICIALE, c’è l’annuncio (Di venerdì 24 settembre 2021) Il servizio di streaming online, Dazn, mette una pezza ai disservizi causati ai propri utenti della Serie A: arriva l’annuncio UFFICIALE Ancora problemi per Dazn. Il noto servizio streaming online… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 24 settembre 2021) Il servizio di streaming online,unaaicausati ai propri utenti della Serie A: arrivaAncora problemi per. Il noto servizio streaming online… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

DAZN_IT : Dumfries mette una palla con su scritto 'Spingere in Rete' ?? Lautaro non si fa pregare ?? #InterBologna #DAZN - CMercatoNews : ??#Dazn mette una pezza ai disservizi | UFFICIALE: rimborsi in arrivo per i clienti???? - DVACMILAN : @DAZN_IT ma chi ha già pagato tutto l'anno dove se lo mette il mese gratis? - crazybalzano : @mirkonicolino Premesso che - finora ?????? - non ho avuto problemi, che fa la Lega Calcio, si mette contro il suo mai… - Sberl1983 : @peppe_orlando_ @GioHSP @CucchiRiccardo 740 milioni senza l esclusiva dello streaming per la sentenza di tribunale.… -