Coronavirus, in Italia cala ancora l’indice Rt e diminuisce anche l’incidenza (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – Coronavirus in Italia, cala ancora l’indice Rt – ora a 0,82 – e diminuisce anche l’incidenza settimanale a livello nazionale, sotto ai 50 casi ogni 100mila abitanti. Questi i dati contenuti nella bozza di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero Salute, relativo alla settimana 13-22 settembre. Dati che fotografano anche il calo dell’occupazione dei ricoveri e delle terapie intensive. Nessuna regione Italiana, inoltre, è classificata a rischio alto. Solo la Sicilia con parametri sopra la soglia. Rt e incidenza in calo Continua il calo dell’indice Rt in Italia, che si attesta a 0,82, nel periodo 1-14 settembre, “al di sotto della soglia epidemica ed in ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma –inRt – ora a 0,82 – esettimanale a livello nazionale, sotto ai 50 casi ogni 100mila abitanti. Questi i dati contenuti nella bozza di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero Salute, relativo alla settimana 13-22 settembre. Dati che fotografanoil calo dell’occupazione dei ricoveri e delle terapie intensive. Nessuna regionena, inoltre, è classificata a rischio alto. Solo la Sicilia con parametri sopra la soglia. Rt e incidenza in calo Continua il calo delRt in, che si attesta a 0,82, nel periodo 1-14 settembre, “al di sotto della soglia epidemica ed in ...

