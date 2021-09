Convocati Brasile | presenti gli juventini Danilo ed Alex Sandro

(Di venerdì 24 settembre 2021): la Federazione ha diramato la lista di Tite per le prossime gare di qualificazione al Mondiale in Qatar Si avvicina la seconda sosta per le Nazionali, ancora impegnate nelle qualificazioni al prossime Mondiale in Qatar. La Federazione brasiliana ha diramato la lista deidi Tite: ci sono anche gli. Convocação da #Seleçãoira LATERAIS:– @juventusfc Emerson – @SpursOfficial– @juventusfc Guilherme Arana – @Atletico #Eliminatórias pic.twitter.com/2v3E5NLb1u — CBF Futebol (@CBF Futebol) September 24, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

