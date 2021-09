Clima | Blockchain sostenibile contro l’abuso di plastica

(Di venerdì 24 settembre 2021) La nuova tecnologia dellascende in campo a tutela del pianetadi consumo dellamonouso. Per combattere gli effetti del cambiamentotico e per proteggere l’ambiente, le start up innovative Plastic Free Certification e B2Lab hanno messo insieme “entusiasmo e competenze” e hanno annunciato oggi di avere realizzato “una piattaforma digitale basata sulla, economica e veloce – per gestire end-to-end i processi di riduzione e eliminazione della”. Le due stratup hi-tech sottolineano che attraverso la piattaforma-based di B2Lab “è possibile archiviare e autenticare il percorso virtuoso intrapreso dalle Organizzazioni per ridurre ed eliminare l’utilizzo ...

La nuova tecnologia della Blockchain scende in campo a tutela del pianeta contro l'abuso di consumo della plastica monouso. Per combattere gli effetti del cambiamento climatico e per proteggere l'ambi ...La blockchain sostenibile di B2Lab concilia sostenibilità e sicurezza. Per ridurre fino ad eliminare l'uso della plastica.