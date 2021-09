Chaz Davies annuncia il ritiro a fine stagione (Di venerdì 24 settembre 2021) Chaz Davies si è presentato a Jerez non per gareggiare, ma per annunciare il ritiro dalle gare. Il gallese ha indetto ieri alle 17.45 una conferenza stampa per comunicare la sua decisione di smettere. Un fulmine a ciel sereno per il paddock intero, che ha sempre mostrato grande stima nei confronti del pilota 34enne. Attualmente, Chaz corre con la Ducati del team GoEleven, ma deve saltare il weekend di Jerez a causa di due costole fratturate. Lo sostituirà Loris Baz. Loris Baz torna in Superbike: sarà a Jerez Chaz Davies annuncia il ritiro: occasione mancata? Classe 1987, Chaz Davies è un veterano delle corse. Agli albori del millennio era un pilota del motomondiale, che sgomitava nella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021)si è presentato a Jerez non per gareggiare, ma perre ildalle gare. Il gallese ha indetto ieri alle 17.45 una conferenza stampa per comunicare la sua decisione di smettere. Un fulmine a ciel sereno per il paddock intero, che ha sempre mostrato grande stima nei confronti del pilota 34enne. Attualmente,corre con la Ducati del team GoEleven, ma deve saltare il weekend di Jerez a causa di due costole fratturate. Lo sostituirà Loris Baz. Loris Baz torna in Superbike: sarà a Jerezil: occasione mancata? Classe 1987,è un veterano delle corse. Agli albori del millennio era un pilota del motomondiale, che sgomitava nella ...

