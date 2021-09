Berrettini-Auger Aliassime in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2021 (Di venerdì 24 settembre 2021) Matteo Berrettini affronta Felix Auger-Aliassime nel secondo incontro della Laver Cup 2021, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. Il romano si trova opposto all’amico canadese che proverà a strappare una vittoria per la squadra rossa. I favori del pronostico sono per il numero uno d’Italia. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO Il match andrà in scena nella giornata odierna, venerdì 24 settembre 2021, come secondo incontro dalle ore 19:00 italiane (dopo Ruud-Opelka. La diretta televisiva dell’evento sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Matteoaffronta Felixnel secondo incontro dellaCup, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. Il romano si trova opposto all’amico canadese che proverà a strappare una vittoria per la squadra rossa. I favori del pronostico sono per il numero uno d’Italia. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO Il match andrà in scena nella giornata odierna, venerdì 24 settembre, come secondo incontro dalle ore 19:00 italiane (dopo Ruud-Opelka. Latelevisiva dell’evento sarà trasmessa ined in esclusiva su Eurosport 1 (210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-su Eurosport Player ...

