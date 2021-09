Albano | nonno per la terza volta

(Di venerdì 24 settembre 2021)Carrisi ha rivelato di essere diventatoper la. Il cantante, che ha mostrato grande emozione per questo nuovo arrivo in famiglia, ha annunciato che Cristel Carrisi ha dato alla luce una bambina: si tratta della terzogenita, nata dall’amore con l’imprenditore Davor Luksic. Giornata di grandi notizie perCarrisi. Il cantante leccese, infatti, ha confermato la sua presenza nella prossima edizione di Ballando con Le Stelle, convinto da Milly Carlucci a partecipare a questa nuova avventura, nonostante un iniziale momento di titubanza: “Non sono un ballerino ma in qualche modo ce la farò”, ha confessato. Non solo, proprio in occasione dell’ufficialità di Ballando con Le Stelle,ha dato un’altra importante notizia. Nelle ultime ...

Advertising

DonnaGlamour : Al Bano nonno per la terza volta: “Si chiama Rio Ines” -

Ultime Notizie dalla rete : Albano nonno

Ad annunciarlo è stato lo stessoCarrisi, impegnato nella promozione di Ballando con le Stelle di cui sarà prossimo concorrente. E lo fa in diretta tv, non riuscendo a trattenere l'...Gode di ottima salute insieme alla madre, e ovviamente anche al padre', ha aggiuntoCarrisi ...sposati nel 2016 e hanno dato ai loro figli nomi importanti per omaggiare nel primo caso il...Albano Carrisi sprizza gioia da tutti i pori: durante La Vita in Diretta, su Rai 1, annuncia di essere diventato nonno per la terza volta. La figlia Cristel, infatti, ...Il Leone di Cellino San Marco, ospite de «La Vita in Diretta», ha annunciato di aver accolto una nuova nipotina. Cristel Carrisi, già mamma di due bambini, ha partorito giovedì e «gode di ottima salut ...