Trieste Science+Fiction Festival dal 27 ottobre al 3 novembre 2021 (Di giovedì 23 settembre 2021) La Cappella Underground è lieta di annunciare i primi film della selezione ufficiale del 21° Trieste Science+Fiction Festival, in programma dal 27 ottobre al 3 novembre 2021 in tre diverse sale: il Politeama Rossetti e il Cinema Ariston di Trieste e, per il secondo anno consecutivo, online nella sala virtuale di MYmovies. Tra i primi film in concorso nell’edizione 2021 cinque opere in anteprima italiana, rappresentative dell’ampiezza di sguardo audace e avvincente delle storie che andranno a comporre il programma del Festival triestino. Questi primi 5 film anticipano il programma completo di oltre 40 film selezionati in tutto il mondo per i tre concorsi principali: il Premio Asteroide e i due concorsi Méliès d’argent della MIFF, la ... Leggi su udine20 (Di giovedì 23 settembre 2021) La Cappella Underground è lieta di annunciare i primi film della selezione ufficiale del 21°, in programma dal 27al 3in tre diverse sale: il Politeama Rossetti e il Cinema Ariston die, per il secondo anno consecutivo, online nella sala virtuale di MYmovies. Tra i primi film in concorso nell’edizionecinque opere in anteprima italiana, rappresentative dell’ampiezza di sguardo audace e avvincente delle storie che andranno a comporre il programma deltriestino. Questi primi 5 film anticipano il programma completo di oltre 40 film selezionati in tutto il mondo per i tre concorsi principali: il Premio Asteroide e i due concorsi Méliès d’argent della MIFF, la ...

Advertising

mymovies : Trieste Science+Fiction torna su MYmovies e annuncia i primi film della 21esima edizione @tsplusf… - JuliPiscedda : Il Trieste Science+Fiction annuncia i primi film in concorso - pressitalia : Trieste Science+Fiction Festival 2021 - Annunciati i primi film della 21° edizione: 5 opere in anteprima nazionale… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Trieste Science+Fiction Festival 2021: ecco i primi cinque titoli in concorso - ilnorge : Quest'anno ci devo almeno provare ad andare al Trieste Science+Fiction Festival. Chi mi fa compagnia? [balle di fie… -