Traffico Roma del 23-09-2021 ore 08:30 (Di giovedì 23 settembre 2021) Luceverde Roma trovati di nuovo dalla redazione sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo code a tratti tra il raccordo è la tangenziale est verso il centro code anche sul grande raccordo anulare tra la Casilina e l’ardeatina carreggiata interna mentre lungo la carreggiata esterna code tra le novità nella 24 tra la diramazione Roma sud e la Tiburtina sulla tangenziale est in Colonna 23 via Nomentana & via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico viale Castrense verso San Giovanni incidente con le file sul Lungotevere della Farnesina causa di olio sull’asfalto all’altezza di piazza Trilussa altro incidente in piazzale Amerigo Vespucci un nuovo incidente su via Sestio menas all’altezza di via Marco Celio Rufo nei pressi di via di Centocelle su via di Castel Fusano all’altezza di via dei Pescatori potrei anche sulla via Aurelia da ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 settembre 2021) Luceverdetrovati di nuovo dalla redazione sul tratto Urbano della A24-teramo code a tratti tra il raccordo è la tangenziale est verso il centro code anche sul grande raccordo anulare tra la Casilina e l’ardeatina carreggiata interna mentre lungo la carreggiata esterna code tra le novità nella 24 tra la diramazionesud e la Tiburtina sulla tangenziale est in Colonna 23 via Nomentana & via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico viale Castrense verso San Giovanni incidente con le file sul Lungotevere della Farnesina causa di olio sull’asfalto all’altezza di piazza Trilussa altro incidente in piazzale Amerigo Vespucci un nuovo incidente su via Sestio menas all’altezza di via Marco Celio Rufo nei pressi di via di Centocelle su via di Castel Fusano all’altezza di via dei Pescatori potrei anche sulla via Aurelia da ...

Agenzia_Ansa : VIDEO | Un'intera famiglia di cinghiali passeggia tra le auto e sui marciapiedi a Roma. I dodici esemplari non eran… - reportrai3 : Esclusiva #Report: blitz contro il traffico dei rifiuti a Roma ?? - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Tangenziale Est ?????? Traffico rallentato tra Via dei Monti Tiburtini e Uscita Corso di Francia <-> #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via dei Prati Fiscali ?????? Traffico rallentato a Via dei Prati Fiscali > Via Salaria #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 08:53 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h -