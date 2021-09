Tokyo 2020 | taekwondo | Dell’Aquila | “Non mi aspettavo di essere il primo oro”

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Non mi sarei mai aspettato diiloro di. Questa è una festa per noi azzurri e non vedo l’ora di godermi tutto. Quando sono tornato a casa, mi hanno accolto come un re: ho rivisto i miei genitori e le persone che mi volevano bene. Mi iscriverò all’università, ma per adesso la priorità va al. Non c’e’ fretta“. Queste sono le dichiarazioni di Vito, oro olimpico a, rilasciate durante la cerimonia per la delegazione olimpica e paralimpica azzurra in Quirinale, alla presenza del Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Il giovaneha raccontato lo stupore per la rassegna nipponica, coronata da uno straordinario risultato, per poi definire uno stralcio di futuro in ottica accademica. ...