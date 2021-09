Sky Wifi arriva anche nei piccoli comuni delle aree bianche raggiunte da Open FiberHDblog it

Advertising

HDblog : Sky Wifi arriva anche nei piccoli comuni delle aree bianche raggiunte da Open Fiber - mondomobileweb : Sky WiFi estende la partnership con Open Fiber nelle aree bianche: nuovo obiettivo di copertura - Key4biz : Estesa la partnership tra @SkyItalia e @OpenFiberIT per le aree bianche. Entro fine anno Sky WiFi per il 70% delle… - comunica_rp : Sky Wifi-Open Fiber, la partnership si estende alle aree bianche - CalcioFinanza : Sky Wifi e Open Fiber estendono la partnership alle aree bianche del Paese -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Wifi

, dopo un primo anno positivo , continua a crescere . Entro fine 2021 infatti la copertura offerta passerà dagli attuali 2.000 comuni fino ad oltre 2.600 , risultando così accessibile non più ...Sempre più famiglie potranno quindi scegliere la connessione in vera fibra dipensata per le esigenze di tutta la famiglia e ottimizzata per lo streaming e l'upload di contenuti. Grazie a ...Open Fiber: Sky WiFi da oggi anche nelle aree bianche del Paese. L'azienda ha raggiunto 12,5 milioni di unità immobiliari in tutta Italia.Sky ed Open Fiber hanno annunciato l'estensione della partnership già in essere per il servizio Sky WiFi, che coprirà il 70% delle famiglie.