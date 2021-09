Rugby | placcaggio choc e caduta in terra spaventosa

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ilè uno degli sport più fisici che ci sono ma questa volta quello che è successo durante una partita di prima divisione in Francia ha davvero del clamoroso. Il match è tra il Castres Olympique ...

Liberoquotidiano.it

Ilè uno degli sport più fisici che ci sono ma questa volta quello che è successo durante una ... Il 23 sudafricano (il primo) si è reso protagonista di undavvero pericoloso nei ......l'arbitro #Aureliano non ha ammonito #Chiesa per ildi un avversario avvenuto sotto i suoi occhi perchè ilnon è contemplato dal regolamento del calcio ma da quello del. #...Il rugby è uno degli sport più fisici che ci sono ma questa ... Il 23 sudafricano (il primo) si è reso protagonista di un placcaggio davvero pericoloso nei confronti del suo avversario (mediano di ...Un brutale placcaggio ha scioccato il rugby francese e non solo. Teatro del violento placcaggio è stata una partita della prima divisione del rugby francese lo scorso fine settimana: protagonista dell ...