Peugeot 5008 conquista un importante premio

(Di giovedì 23 settembre 2021)

Ultime Notizie dalla rete : Peugeot 5008

In occasione dei What Car? Used Car of the Year Awards, che premiano le migliori auto usate acquistabili in diversi segmenti prima di incoronare l'auto usata dell'anno, il Peugeot 5008 è stato il vincitore di questo riconoscimento. I giudici tengono conto delle caratteristiche chiave di una vettura come l'affidabilità e la disponibilità. I modelli vincenti vengono ... ha poi contribuito al successo dei tre suv della famiglia del brand francese che sono come noto la 2008 e le 3008 e 5008. Allineata al più recente stile del brand francese La nuova 308 si ... Nell'ambito del test sui pneumatici invernali 2021, Adac e TCS hanno esaminato 16 tipi di gomme in dimensione 195/65 R15