(Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la vittoria sulla Sampdoria, ai microfoni di Dazn l’attaccante del Napoli Victor. Sei già a 5 dopo una settimana, l’anno scorso il primo gol lo hai segnato ad aprile. Cosa è successo? «molto felice delle mie prestazioni, un po’ dispiaciuto per tutto quello che è successo l’anno scorso, ami ha, per la fiducia che mi ha dato. Il miglior modo per ricambiare la fiducia era segnare i gol».è uno specialista con gli attaccanti, sei d’accordo? «davverodiunlui, mi dà tanto, dopo gli allenamenti si ferma con me e facciamo tanto, questo mi aiuta molto». Che indicazioni dai ai centrocampisti? Ci parli spesso. «E’ ...

napolista : Osimhen: «Sono onorato di avere Spalletti come allenatore, a migliorare mi ha aiutato lui» A Dazn: «Dopo gli allen… - mennieffe : Io sono onesto a me osimhen fa cagare - owenbuzzo : Sono un Interista sul carro di #Osimhen - napoliforever89 : Mamma mia un napoli da orgasmo?????? e sono 4 zielinski e prima ancora osimhen???? #SampNapoli - napoliforever89 : @famigliasimpson @enrick81 @OltreTv @AgoCannella @Tvottiano @misterf_tweets @CIAfra73 @alessio_gaudino… -

Secondo 4 - 0 fuori casa consecutivo (lunedì l' Udinese , stavolta la Samp ), quinta vittoria di fila, cinque gol in una settimana per: i numerila fotografia perfetta del momento d'oro ...sullo 0 - 0 sbaglia un gol solo davanti ad Audero. Fabian realizza un gol di fino. I fan di Insigne possono ricordare che entrambi gli assist dei primi due golsuoi. Così come altri ...GENOVA - Victor Osimhen, attaccante del Napoli ... Dispiace per l'anno scorso, dopo il covid e l'infortunio. Sono onorato di avere un allenatore come Spalletti. Dopo ogni allenamento si ferma con me ...Per gli azzurri, incontenibili a Marassi, doppietta d Osimhen e reti di Fabian Ruiz e Zielinski. Il Torino sfiora la vittoria contro la Lazio ma alla rete di Pjaca ha risposto Immobile, su rigore, nel ...