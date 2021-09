Oggi è un altro giorno, Jane Alexander racconta la sua ex dipendenza dall’alcol (Di giovedì 23 settembre 2021) A “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone su Rai 1, l’attrice Jane Alexander ha condiviso col pubblico una situazione difficile che ha vissuto in passato. Si è trattato di un periodo buio per Jane, che in quel momento era dipendente dall’alcol. L’amore per il figlio Damiano e per il compagno Gianmarco Amicarelli l’hanno aiutata a uscirne. Jane Alexander è stata ospite del salotto di “Oggi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 23 settembre 2021) A “è un” condotto da Serena Bortone su Rai 1, l’attriceha condiviso col pubblico una situazione difficile che ha vissuto in passato. Si è trattato di un periodo buio per, che in quel momento era dipendente. L’amore per il figlio Damiano e per il compagno Gianmarco Amicarelli l’hanno aiutata a uscirne.è stata ospite del salotto di “Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Mov5Stelle : Da un lato le fake news dei giornali, dall'altro le foto con piazze gremite. Spiace dirlo ma proprio non ce la fan… - ZZiliani : Tra l’altro #Fourneau è bravissimo a vedere i rigori (che sfuggono ai più) di suo. Come un anno fa a #Crotone su… - marcocappato : Dopo 'eutanasia legale anche no', oggi @ilfoglio_it offre un altro titolo giovane e fresco: 'fumarsi un referendum'… - xrescuemeniall : Oggi devo fare un altro test per un’altra università - NessunaCorrelaz : RT @Luca_Fantuzzi: Scopro oggi che l'altro giorno giovanotto di mia conoscenza, plurivaccinato, è stato ricoverato per 'miocardite virale'.… -