NFL, Week 3 – La preview di Dolphins – Raiders (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel turno delle 22:05 ora italiana di domenica 26 settembre sono pronte a sfidarsi Miami Dolphins e Las Vegas Raiders. L’Allegiant Stadium è pronto ad accogliere i beniamini di casa dopo la pesante vittoria trovata a Pittsburgh. I Dolphins invece sono reduci da un sconfitta particolarmente pesante contro Buffalo. Cosa aspettarsi da Dolphins – Raiders? Con il passare dei minuti, Las Vegas è riuscita a trovare la chiave giusta per superare la difesa di Pittsburgh e prendere in mano le redini della gara. La vittoria contro una franchigia del calibro degli Steelers, ha certamente dato fiducia agli uomini allentati da Jon Gruden, che domenica andranno a caccia della terza vittoria consecutiva. Nelle prime due gare, i Raiders hanno dimostrato una grande solidità difensiva e per i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel turno delle 22:05 ora italiana di domenica 26 settembre sono pronte a sfidarsi Miamie Las Vegas. L’Allegiant Stadium è pronto ad accogliere i beniamini di casa dopo la pesante vittoria trovata a Pittsburgh. Iinvece sono reduci da un sconfitta particolarmente pesante contro Buffalo. Cosa aspettarsi da? Con il passare dei minuti, Las Vegas è riuscita a trovare la chiave giusta per superare la difesa di Pittsburgh e prendere in mano le redini della gara. La vittoria contro una franchigia del calibro degli Steelers, ha certamente dato fiducia agli uomini allentati da Jon Gruden, che domenica andranno a caccia della terza vittoria consecutiva. Nelle prime due gare, ihanno dimostrato una grande solidità difensiva e per i ...

