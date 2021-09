Nessuno compra le maglie di de Roon, lui passa la giornata allo store e ci scherza su (VIDEO) (Di giovedì 23 settembre 2021) Bellissima l’autoironia del centrocampista dell’Atalanta Marten de Roon. Questa mattina ha pubblicato su Twitter un VIDEO in cui si presenta all’Atalanta store nel centro di Bergamo promettendo di firmare le prime tre sue maglie comprate dai tifosi e di pagarle pure. Purtroppo, però, non arriva Nessuno. de Roon intanto fa un puzzle, beve un té, si riposa un po’, fa un solitario. Fino all’orario di chiusura del negozio. E il VIDEO si conclude con un: “Scommetto che Messi non avrà mai a che fare con una cosa del genere”. I bet Messi never has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h — Marten de Roon (@Dirono) September 23, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 settembre 2021) Bellissima l’autoironia del centrocampista dell’Atalanta Marten de. Questa mattina ha pubblicato su Twitter unin cui si presenta all’Atalantanel centro di Bergamo promettendo di firmare le prime tre suete dai tifosi e di pagarle pure. Purtroppo, però, non arriva. deintanto fa un puzzle, beve un té, si riposa un po’, fa un solitario. Fino all’orario di chiusura del negozio. E ilsi conclude con un: “Scommetto che Messi non avrà mai a che fare con una cosa del genere”. I bet Messi never has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h — Marten de(@Dirono) September 23, 2021 L'articolo ilNapolista.

