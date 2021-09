Mihajlovic squalificato per una giornata, multa al Verona per i cori dei tifosi (Di giovedì 23 settembre 2021) Diecimila euro di ammenda al Verona per i cori 'di discriminazione territoriale' dei tifosi nella partita di mercoledì contro la Salernitana, una giornata di squalifica a Gonzalez dopo il cartellino ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 settembre 2021) Diecimila euro di ammenda alper i'di discriminazione territoriale' deinella partita di mercoledì contro la Salernitana, unadi squalifica a Gonzalez dopo il cartellino ...

