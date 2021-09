Linda Evangelista | Io sfigurata da un intervento di chirurgia estetica

(Di giovedì 23 settembre 2021)in un post su Instagram ha spiegato perchè è scomparsa dagli occhi del pubblico: undil'ha ''. L'assenza didalle scene non è più un mistero: la supermodella è rimastadurante un comunedi, come ha rivelato con un toccante post su Instagram.ha raccontato che le conseguenze di questonon sono state solo estetiche ma anche emotive, tanto che si è ritrovata a sprofondare nella depressione e a rinchiudersi in casa.è stata una delle top model più famose e richieste degli ...

Canadese classe 1965,è stata una delle più luminose top model degli anni Novanta, costantemente corteggiata dai maggiori marchi della moda per comparire sulle passerelle, nei servizi fotografici e negli ...: "Sfigurata da un trattamento estetico, ora vivo da reclusa" L'ex supermodella da qualche tempo lontana dalle scene, ha pubblicato un post su Instagram dove spiega perché sia sparita ...L'assenza di Linda Evangelista dalle scene non è più un mistero: la supermodella è rimasta sfigurata durante un comune intervento di chirurgia estetica, come ha rivelato con un toccante post su ...Un raro effetto collaterale di una procedura estetica ha modificato il suo aspetto e l'ha spinta a chiudersi in casa: il commosso messaggio via Instagram ...