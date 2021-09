Le calciatrici che sfidano il divieto francese di portare l’hijab

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il collettivo delle Hijabeuses si batte per la libertà delle giocatrici musulmane che vogliono indossare il velo in campo. La legge sul separatismo religioso, la federazionedi calcio e la stessa Fifa glielo impediscono. Leggi

Advertising

LFootball_ : ?? Duro comunicato dell'Associazione dei club femminili nei confronti della Federazione calcistica spagnola. ? 'I C… - Fra_Massa91 : @lifeelsee Ho visto le storie di calciatrici brutte e mi pare che sia sul 58 - addictedjuve : RT @Poli__Panda: Ma che diamine di impianti sportivi vengono messi a disposizione delle calciatrici? Vogliamo rompere questo dannato tetto… - FlareZero : RT @Poli__Panda: Ma che diamine di impianti sportivi vengono messi a disposizione delle calciatrici? Vogliamo rompere questo dannato tetto… - Poli__Panda : Ma che diamine di impianti sportivi vengono messi a disposizione delle calciatrici? Vogliamo rompere questo dannato… -

Ultime Notizie dalla rete : calciatrici che

Rai News

"Il problema èsono considerate degli oggetti", dice Tlili a proposito dell'impattole norme della Fff hanno sullemusulmane. "Le donne vogliono essere trattate come delle ...Inutile direfu un grande successo. Oggi, queste iconichea quattro ruote sono state vendute a un asta su ebani, a un prezzo piuttosto ragionevole. L'asta delle Suzuki Swift 'da ...Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate dagli italiani, ma credi di sapere tutto su di lei? Ecco 5 curiosità che non conosci.Il collettivo delle Hijabeuses si batte per la libertà delle giocatrici musulmane che vogliono indossare il velo in campo. La legge sul separatismo religioso, la federazione francese di calcio e la st ...