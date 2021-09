La vita parallela dell'highlander Murray (Di giovedì 23 settembre 2021) Andy Murray non vinceva due partite di fila da Wimbledon. Ci è riuscito di nuovo a Metz. Dopo la rimonta sul francese Ugo Humbert, ha sconfitto 6 - 3 6 - 3 Vasek Pospisil, numero 66 del mondo. Il ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Andynon vinceva due partite di fila da Wimbledon. Ci è riuscito di nuovo a Metz. Dopo la rimonta sul francese Ugo Humbert, ha sconfitto 6 - 3 6 - 3 Vasek Pospisil, numero 66 del mondo. Il ...

