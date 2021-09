iPhone 13, quante ore bisogna lavorare per comprarlo (Di giovedì 23 settembre 2021) Gli iPhone 13 hanno un prezzo non proprio abbordabile, che non tutti possono permettersi. Vi siete mai chiesti quanto occorre lavorare per poterne acquistare uno? Come riportato da ‘9to5mac.com‘, una ricerca condotta da Money SuperMarket ha cercato di fare luce sulla questione a partire da iPhone 13 nel taglio da 128GB, e sulla base di una giornata lavortiva di 8 ore. Il device in Brasile costa 1230 euro: chi percepisce uno stipendio minimo dovrà lavorare 86 giorni per poterselo permettere. Nelle Filippine occorreranno 97 giorni, ovvero più di 3 mesi di lavoro (il prezzo del melafonino è di circa 870, ma il salario minimo è più basso), mentre ad Hong Kong basteranno 7,7 giorni per comperarlo (il telefono lì costa meno di 750 euro, che è anche la cifra più bassa in assoluto). In Svizzera bisognerà ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Gli13 hanno un prezzo non proprio abbordabile, che non tutti possono permettersi. Vi siete mai chiesti quanto occorreper poterne acquistare uno? Come riportato da ‘9to5mac.com‘, una ricerca condotta da Money SuperMarket ha cercato di fare luce sulla questione a partire da13 nel taglio da 128GB, e sulla base di una giornata lavortiva di 8 ore. Il device in Brasile costa 1230 euro: chi percepisce uno stipendio minimo dovrà86 giorni per poterselo permettere. Nelle Filippine occorreranno 97 giorni, ovvero più di 3 mesi di lavoro (il prezzo del melafonino è di circa 870, ma il salario minimo è più basso), mentre ad Hong Kong basteranno 7,7 giorni per comperarlo (il telefono lì costa meno di 750 euro, che è anche la cifra più bassa in assoluto). In Svizzera bisognerà ...

