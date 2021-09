HUB Type-C NOVOO 6-in1 | HDMI | PD | USB e SDCard in super sconto!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : HUB Type

avmagazine.it - AV Magazine

... or be plugged into a constant power supply via the provided USB- C cable, offering high ... The roller shade driver supports the latest Zigbee 3.0 protocol, and it can be bound with an Aqara2 ...... l'audio è coperto con degli speaker integrati , mentre è presente uncon un poker di USB 3.0, una Display Port, una HDMI, e una USB- C con carica da 65W e segnale video.Su Amazon è disponibile un ottimo HUB USB-C con Power Delivery ed uscita HDMI 4K a 60Hz a meno di 20 euro, un vero e proprio affare.