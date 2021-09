«Giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose» (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo una pausa sei anni, Nanni Moretti torna oggi al cinema con Tre piani. Presentato allo scorso Festival di Cannes, il film è sicuramente uno dei titoli più attesi degli ultimi anni, il primo da una sceneggiatura non originale (dal romanzo di Eshkol Nevo). E il primo in cui Moretti affronta una storia corale. Dove le donne sono assolute protagoniste. Tutte le donne del cinema di Nanni Moretti guarda le foto Un tempo al centro assoluto della scena, con il passare dei decenni Nanni ha progressivamente lasciato spazio ad altri personaggi oltre al suo storico alter ego, Michele Apicella. Regalando alle ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo una pausa sei anni, Nanni Moretti torna oggi al cinema con Tre piani. Presentato allo scorso Festival di Cannes, il film è sicuramente uno dei titoli più attesi degli ultimi anni, il primo da una sceneggiatura non originale (dal romanzo di Eshkol Nevo). E il primo in cui Moretti affronta una storia corale. Dove le donne sono assolute protagoniste. Tutte le donne del cinema di Nanni Moretti guarda le foto Un tempo al centro assoluto della scena, con il passare dei decenni Nanni ha progressivamente lasciato spazio ad altri personaggi oltre al suo storico alter ego, Michele Apicella. Regalando alle ...

Paperoga62 : @ladradifiori Buon pomeriggio... Un sorriso migliora sempre la giornata...fa piacere vedere gente sorridente. Io in… - db7vd : @SciabolataFFP Vedo un grosso rischio che così nel giro di pochi anni si arriverebbe a una Serie A con 12 squadre i… - Bu_bu_ottoto : @lauraboldrini non ci credo neanche se lo vedo comunque io estenderei l'obbligo anche ai profughi visto che sbarcan… - Tomlinvsun : i miei gatti sono più puliti e profumati di tanta gente che vedo in giro ?? - Andrea_Rossi_00 : @letipezz non è sempre e soltanto sciatteria del desiderio, ma è anche dare una mano al caso/destino. ma forse con… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro vedo Tutto quello che non sai su Silvia Blasi, sorella maggiore di Ilary Blasi: dalle nozze alle curiosità Lo stesso Totti ha rivelato nel suo libro Mi chiamo Francesco Totti: 'La vedo (Ilary, ndr.) e dico: ... - Lei e suo marito adorano viaggiare in giro per il mondo. - Somiglia molto alle sue due sorelle, ...

Nuovo cinema Mogadiscio ... è stata una Capitale vivace e ricca di vita, con cinema e teatri sempre aperti e gente in giro ... "Mi sento male quando vedo che a Mogadiscio manca la vita notturna che c'era una volta. Ma questo è un ...

Nanni Moretti: le donne indimenticabili del suo cinema Io Donna Giro della Sicilia a piedi e in solitaria per il modicano Stracquadanio Un percorso di ricerca e valorizzazione dell’entroterra siciliano, è quello che si propone di realizzare il 32enne modicano Giulio Stracquadanio, che dal 24 dicembre al 30 gennaio 2022 tenterà di perc ...

