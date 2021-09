GeForce RTX 3000 Super | ecco le specifiche tecniche appena rilasciate | sono da brivido

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 23 settembre 2021) Una nuova serie che parte da cinque differenti modelli, tutti accomunati daincredibili e in arrivo nel 2022.le– RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070e RTX 3060. NVIDIA (Adobe Stock)Nonostante la crisi nera che da ormai più di un anno affligge il mondo dei semiconduttori e, nello specifico, dei componenti da gaming, NVIDIA sembra intenzionata a non volersi affatto fermare nella produzione di schede grafiche. Edquindi giungere le primissime informazioni – non ufficiali – per quanto riguarda la nuova serie RTX, serie di GPU di altissimo livello che, almeno sulla carta, promettono prestazioni incredibili. Tra leaker e ...