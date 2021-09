Felipe e Letizia di Spagna in visita a “La Palma” dopo la devastante eruzione

Advertising

MolinaSus : RT @riccardofrizza: Fervono i preparativi per l'inaugurazione della stagione n.?? del @Teatro_Real di Madrid il 23 settembre alle ore 1930.… - riccardofrizza : Fervono i preparativi per l'inaugurazione della stagione n.?? del @Teatro_Real di Madrid il 23 settembre alle ore 19… - monarchico : Il #re #Felipe e la #regina #Letizia di Spagna ricevono il #presidente colombiano #espana #monarquia #monarchy… -

Ultime Notizie dalla rete : Felipe Letizia

Vanity Fair Italia

... è l'appello del re di SpagnaVI, recatosi in visita sull'isola insieme alla regina consorte. Il monarca ha parlato ai cronisti presenti sul posto nel corso di un incontro che lui ...Oggi sono attesi sull'isola i Reali di Spagna,VI e, e il premier Pedro Sánchez, di ritorno da New York. .Il re Felipe e la regina Letizia di Spagna hanno fatto visita a La Palma dopo la devastante eruzione vulcanica dei giorni scorsi.Fare "tutto il possibile" per aiutare le famiglie che hanno subito perdite materiali a causa dell'eruzione del vulcano Cumbre Vieja a La Palma alle Canarie: è l'appello del re di Spagna Felipe VI, rec ...