Advertising

sportli26181512 : Fanna: 'Atalanta una famiglia, Inter nel cuore. Dea più intensa, ma Dzeko e Lautaro...': Fanna: 'Atalanta come una… - Gazzetta_it : Fanna: 'Atalanta come una famiglia, Inter nel cuore. Dea più intensa, ma Dzeko e #Lautaro...' -

Ultime Notizie dalla rete : Fanna Atalanta

La Gazzetta dello Sport

Il 63enne ex tornante gioca per noi la supersfida di sabato tra Inter e. Piero, iniziamo dai ricordi. Cosa rappresentano per lei Inter e? "L'è famiglia. Sono arrivato ..."Sono stato cinque anni in bianconero" ricorda Pierino, "Lui è stato il calcio in Italia. Cremonese elavoravano in pratica per Boniperti. Ho avuto i capelli anch'io e quando arrivai ...