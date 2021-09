Eitan per ora resta in Israele, accordo tra le famiglie: silenzio stampa fino all’8 ottobre. Il tempo con lui diviso a metà tra zia e nonno (Di giovedì 23 settembre 2021) C’è una prima intesa tra le famiglie Biran e Peleg per prendersi cura di Eitan da oggi all’8 ottobre. Lo hanno annunciato gli stessi legali ramo materno al termine della prima udienza al tribunale di Tel Aviv per l’affidamento del bambino di 5 anni, unico sopravvissuto alla strage del Mottarone, in cui ha perso anche i genitori. Il giudice della corte israeliana ha stabilito la ripresa delle udienze a partire dal prossimo 8 ottobre. Il prossimo dibattimento durerà 3 giorni consecutivi. In questo lasso di tempo le famiglie, apparse provate all’interno dell’aula, hanno chiesto il totale silenzio stampa per proteggere il bambino. L’accordo tra le famiglie arriva per tutelare «la privacy del bambino», ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) C’è una prima intesa tra leBiran e Peleg per prendersi cura dida oggi. Lo hanno annunciato gli stessi legali ramo materno al termine della prima udienza al tribunale di Tel Aviv per l’affidamento del bambino di 5 anni, unico sopravvissuto alla strage del Mottarone, in cui ha perso anche i genitori. Il giudice della corte israeliana ha stabilito la ripresa delle udienze a partire dal prossimo 8. Il prossimo dibattimento durerà 3 giorni consecutivi. In questo lasso dile, apparse provate all’interno dell’aula, hanno chiesto il totaleper proteggere il bambino. L’tra learriva per tutelare «la privacy del bambino», ...

