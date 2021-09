Confindustria, l’intervento del presidente Draghi all’Assemblea a Roma: segui la diretta (Di giovedì 23 settembre 2021) l’intervento del presidente del Consiglio, Mario Draghi, all’Assemblea di Confindustria a Roma L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021)deldel Consiglio, MariodiL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Confindustria : #Confindustria2021 sta per iniziare. Ascolteremo la relazione del Presidente @CarloBonomi_ #ScegliereDiCambiare e a… - Agenzia_Ansa : Confindustria: oggi l'assemblea, atteso l'intervento di Draghi. Il premier per la prima volta davanti alla platea d… - fattoquotidiano : Confindustria, l’intervento del presidente Draghi all’Assemblea a Roma: segui la diretta - CanigliaEva : RT @ilfoglio_it: ?? All'Assemblea di #Confindustria sta parlando il presidente del Consiglio Mario Draghi. La diretta streaming https://t.c… - EraldoFR : RT @Agenzia_Ansa: Confindustria: oggi l'assemblea, atteso l'intervento di Draghi. Il premier per la prima volta davanti alla platea degli i… -