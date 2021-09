Comunali: Isernia, Meloni in campo contro liste centrodestra (Di giovedì 23 settembre 2021) A Isernia, uno dei capoluoghi di provincia dove la prossima settimana si vota per le Amministrative, Giorgia Meloni scende in campo e si schiera contro il candidato ufficiale del centrodestra Gabriele ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) A, uno dei capoluoghi di provincia dove la prossima settimana si vota per le Amministrative, Giorgiascende ine si schierail candidato ufficiale delGabriele ...

Si apre una nuova stagione per Isernia, Provenzano: è Castrataro il sindaco per guidarla Comunali/ Oggi in città il vicesegretario del Pd: "Con il Pnrr un'occasione unica di rilancio, ma servono progettualità e competenze" di Deborah Di Vincenzo ISERNIA. Il piano nazionale di ripresa e ...

Covid: scuole chiuse in un comune molisano (ANSA) - CAMPOBASSO, 23 SET - In Molise scuole chiuse per covid a Fornelli (Isernia), paese di circa 1800 abitanti. La decisione è stata presa dal sindaco Giovanni Tedeschi in seguito al numero cresce ...

