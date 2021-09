Claudio Amendola, sapete quanti figli ha? I loro nomi e di che cosa si occupano (Di giovedì 23 settembre 2021) quanti figli ha Claudio Amendola? Chi sono, i loro nomi e di che cosa si occupano nella loro vita: non tutti conoscono questo ‘retroscena’ sull’attore. È un attore amatissimo e famosissimo, Claudio Amendola. figlio d’arte, ha iniziato a muovere i suoi primi passi in questo mondo quando era davvero piccolissimo. Pensate, aveva soltanto 19 anni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 23 settembre 2021)ha? Chi sono, ie di chesinellavita: non tutti conoscono questo ‘retroscena’ sull’attore. È un attore amatissimo e famosissimo,o d’arte, ha iniziato a muovere i suoi primi passi in questo mondo quando era davvero piccolissimo. Pensate, aveva soltanto 19 anni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ErBibbitaro : @vincef_ Questo dovrebbe essere 'La mossa del pinguino', del grande regista Claudio Amendola. - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Su le mani per la nostra giuria... ovviamente LEGGENDARIA! Marcella Bella, Claudio Amendola ed Andrea Pucci! #StarintheSt… - __Real_Joker__ : @ImolaOggi ma come????????? I fenomeni di twitter mi avevano garantito che che questo vaccino non era più sperimental… - DavPoggi : @GolanTrevize80 Stai sereno e ascolta il dottor Claudio Amendola che vai lontano - borraccino_ : Alotta con la prima esibizione riciclata dell'edizione, l'abito di Emma su Amami lo indossò anche Enrico Papi per b… -