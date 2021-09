Bruce Springsteen | quella notte del ’74 | un attimo prima di “Born to Run”

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Ho visto il rock’n’roll del futuro e il suo nome è“. A pronunciare le parole profetiche nel 1974 fu Jon Landau, all’epoca critico sul Real Papar di Boston. Ma soprattutto spettatore inconsapevole di quello che sarebbe diventato lo storico live al Massachusetts’ Harvard Square Theatre di Cambridge., infatti, un giovanissimo e semi sconosciutosi stava esibendo in apertura al concerto di Bonnie Raitt… Era cresciuto in una tipica famiglia della working class nel New Jersey, insieme al padre veterano di guerra, alla madre di origini italiane e alle due sorelle. Nessuno sapeva ancora chi fosse, né chi sarebbe diventato, ma dabenedizione senza riserve di Jon Landau tutto iniziò a cambiare. L’attenzione di pubblico e ...

VanityFairIt : Born in USA proprio il #23settembre, del 1949. Per il grande Bruce Springsteen oggi sono 72 anni. A lui, e a tutte… - Livia_DiGioia : RT @ruggierofilann4: AUGURI DI BUON COMPLEANNO,72 ANNI, A BRUCE SPRINGSTEEN, UNO DEI MOSTRI SACRI DELLA MUSICA ROCK MONDIALE. IL BOSS HA SC… - adelestancati : RT @CasaLettori: Parla di un sogno. Cerca di renderlo realtà. Bruce Springsteen Inquietudini Autunnali a #CasaLettori - CasaLettori : Parla di un sogno. Cerca di renderlo realtà. Bruce Springsteen Inquietudini Autunnali a #CasaLettori - marirotesolin : RT @ruggierofilann4: AUGURI DI BUON COMPLEANNO,72 ANNI, A BRUCE SPRINGSTEEN, UNO DEI MOSTRI SACRI DELLA MUSICA ROCK MONDIALE. IL BOSS HA SC… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruce Springsteen

Rockol.it

Avanti Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti! 23 settembre , Bob Marley ,La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'...venne al mondo il 23 settembre del 1949. Venne al mondo per suonare e scrivere canzoni. Ne ha scritte molte, moltissime in oltre cinquanta anni di una carriera colma di ogni ...Rubare il cuore di un uomo o di una donna Bilancia sarà più facile se sposerete la strategia dell'armonia e della gentilezza. Parola alle esperte ...Compie oggi gli anni Bruce Springsteen, uno degli artisti più conosciuti e rappresentativi nell'ambito della musica rock ...