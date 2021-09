A che ora inizia Fino all’ultimo battito: l’orario della messa in onda su Rai 1 (Di giovedì 23 settembre 2021) A che ora inizia Fino all’ultimo battito, la nuova serie tv di Rai 1 con Marco Bocci e Violante Placido in onda da giovedì 23 settembre 2021? Ve lo diciamo subito: la messa in onda di ogni puntata (previste sei da due episodi ciascuna) è prevista alle ore 21,25 del giovedì sera. La prima puntata verrà trasmessa giovedì 23 settembre 2021; l’ultima giovedì 28 ottobre 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche): Prima puntata: giovedì 23 settembre 2021 Seconda puntata: giovedì 30 settembre 2021 Terza puntata: giovedì 7 ottobre 2021 Quarta puntata: giovedì 14 ottobre 2021 Quinta puntata: giovedì 21 ottobre 2021 Sesta puntata: giovedì 28 ottobre 2021 Ma quanto dura (durata) ogni puntata di ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 settembre 2021) A che ora, la nuova serie tv di Rai 1 con Marco Bocci e Violante Placido inda giovedì 23 settembre 2021? Ve lo diciamo subito: laindi ogni puntata (previste sei da due episodi ciascuna) è prevista alle ore 21,25 del giovedì sera. La prima puntata verrà trasgiovedì 23 settembre 2021; l’ultima giovedì 28 ottobre 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche): Prima puntata: giovedì 23 settembre 2021 Secpuntata: giovedì 30 settembre 2021 Terza puntata: giovedì 7 ottobre 2021 Quarta puntata: giovedì 14 ottobre 2021 Quinta puntata: giovedì 21 ottobre 2021 Sesta puntata: giovedì 28 ottobre 2021 Ma quanto dura (durata) ogni puntata di ...

Advertising

andreabettini : L'#equinozio d'#autunno visto dallo spazio. Immagine perfetta per i libri di scuola, inviata stamattina alle 8 ora… - lauraboldrini : Era ora! L'obbligo del #greenpass esteso a tutti i luoghi della Camera. Una decisione saggia per la salute di chi… - Mov5Stelle : Nel Paese soffia forte un vento nuovo. C’è tanta voglia di ripartire e di cambiare le cose. Non lo diciamo noi, ce… - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Ma che re di Raffaello! Sintonizzati ora. - slwtx91 : harry che fa un discorso parlando mezz’ora in cui capisce solo lui cosa sta dicendo -