Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2021 ore 11 | 30

(Di mercoledì 22 settembre 2021)DEL 22 SETTEMBREORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER UN VEICOLO IN FIAMME LUNGHE CODE ALTEZZA POMEZIA SUD DIREZIONE EUR PER CORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE SI STA IN CODA AD APRILIA ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA DIREZIONE PAVONA RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DIVINO AMORE E LA STATALE APPIA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEOROTNDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral