Uomini e Donne: Ciprian conquistato da Andrea Nicole (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nella puntata di ieri di Uomini e Donne il pubblico ha assistito a vari colpi di scena; dallo scontro tra Gemma Galgani e Isabella Ricci all’esterna tra Andrea Nicole e Ciprian, che sembra davvero molto preso dalla tronista! Nella puntata di ieri di Uomini e Donne Gemma Galgani è stata di nuovo protagonista e, infatti, appena arrivata in studio ha attaccato Isabella Ricci che, però, ha deciso di ignorare la “nemica” che, non contenta, ha continuato ad attaccare la sua rivale. La Ricci, così, ha deciso di spiegare di nuovo il motivo che l’ha spinta ad usare molto di più i social nell’ultimo periodo, invitando la Galgani a dedicarsi alla ricerca di un nuovo amore, e non agli affari suoi. La donna, in effetti, è uscita con Filiberto, con il quale ha avuto un’esterna a ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nella puntata di ieri diil pubblico ha assistito a vari colpi di scena; dallo scontro tra Gemma Galgani e Isabella Ricci all’esterna tra, che sembra davvero molto preso dalla tronista! Nella puntata di ieri diGemma Galgani è stata di nuovo protagonista e, infatti, appena arrivata in studio ha attaccato Isabella Ricci che, però, ha deciso di ignorare la “nemica” che, non contenta, ha continuato ad attaccare la sua rivale. La Ricci, così, ha deciso di spiegare di nuovo il motivo che l’ha spinta ad usare molto di più i social nell’ultimo periodo, invitando la Galgani a dedicarsi alla ricerca di un nuovo amore, e non agli affari suoi. La donna, in effetti, è uscita con Filiberto, con il quale ha avuto un’esterna a ...

Advertising

lauraboldrini : No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è u… - gualtierieurope : Tanti auguri alle donne e agli uomini della @GDF - CarloVerdelli : 83 donne uccise da 83 uomini da inizio anno. L’ultima è Alessandra, 21 anni, una figlia di 2, un viso ancora bambin… - fraricciotti : RT @sailor_snickers: “mica è sessismo dire che mediamente le donne guidano peggio” I dati mica dicono che 2 conducenti su 3 che beccano mu… - fla_dp : RT @flayawa: Ma anche no, la colpa è di tutti. Le donne sono più Donne, ma di Uomini non si vede l’ombra… -