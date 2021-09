Un Posto al Sole | trama 22 settembre | il passo falso di Silvia

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Anticipazioni Unaloggi 222021 con l'incontro tra Giulia a Manlio. Cosa si dovranno dire? Giulia incontra Manlio Una nuova puntata Unaloggi 22con un colpo di scena in merito all'aggressione di Susanna, in onda sempre su Rai Tre dalle ore 20.40. Sono puntate molto particolari per i nostri protagonisti, mentre Susanna resta in coma indotto e la polizia è convinta che sia stato Renato Poggi a commettere questo disastro. Adele non autorizza le varie visite in ospedale e Niko è adirato per questa decisione. Nel frattempo la donna ha chiesto un consiglio a Giulia essendo i suoi sospetti per Renato reali: ma si è giustificata con il fatto che Manlio - dal carcere - la stia pressando sempre di più, sino allo sfinimento. Giulia Poggi teme che ...