Morto Willie Garson, l’attore di Sex and the City aveva 57 anni: l’annuncio commovente del figlio (Di mercoledì 22 settembre 2021) l’attore Willie Garson, noto in tutto il mondo nei panni di Stanford – l’amico gay di Carrie Bradshaw in ‘Sex and the City’ – è Morto a 57 anni. Lo ha annunciato il figlio sul profilo Instagram con un post commovente. Nessun dettaglio sulla morte è stato pubblicato, ma l’interprete lottava da tempo contro un tumore. Morto Willie Garson di Sex and the City «Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto», ha scritto Nathen Garson su Instagram. «Sono così orgoglioso di te. Sei sempre stato la persona più dura, divertente e intelligente che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 22 settembre 2021), noto in tutto il mondo nei pdi Stanford – l’amico gay di Carrie Bradshaw in ‘Sex and the’ – èa 57. Lo ha annunciato ilsul profilo Instagram con un post. Nessun dettaglio sulla morte è stato pubblicato, ma l’interprete lottava da tempo contro un tumore.di Sex and the«Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto», ha scritto Nathensu Instagram. «Sono così orgoglioso di te. Sei sempre stato la persona più dura, divertente e intelligente che ...

