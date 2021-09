Milan-Venezia | novità Giroud e Ibrahimovic

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Stasera ilaffronterà ile mister Pioli per questo match casalingo dovrà di nuovo fare a meno di, ancora fermi ai box, e continuerà a dare fiducia ad Ante Rebic come riferimento offensivo. A partita in corso forse spazio anche per l’ esordio di Pellegri, ma i tifosi rossoneri sono preoccupati, e non poco, per le condizioni delle 2 punte titolari., riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe migliorato ma ieri ha svolto allenamento personalizzato per smaltire il fastidio alla schiena e oggi difficilmente comparirà nella lista dei convocati. Ibra, invece, lavora per eliminare l’infiammazione al tendine d’Achille e punta a tornare in Champions League contro l’Atletico Madrid il prossimo 28 settembre. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ...