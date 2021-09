M5S | Sabatini | ‘tradimenti e colpi bassi | io e Casaleggio aspettiamo 2 gemelli’

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Rousseau ha vinto il 2021 Digital Democracy Impact Award. Un riconoscimento internazionale che ci premia come la migliore piattaforma di democrazia digitale nella categoria impatto tra le 22 più importanti al mondo”. Ad annunciarlo su Facebook è Enrica, socia e responsabile dell’associazione Rousseau, che oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, ha annunciato l’addio alla sede di via Morone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il candidato delha designato quali assessori: Maria Paci, Inglima Antonio, Maria Amato e ... Angela Milana, Luciano Pappalardo, Antonio Rinallo, Vincenzo Russo, Alessandra, Ivan Giuseppe ...Draghi ricarica la legge, Grillo a Crimi: autorizza il voto su Rousseau entro oggi Serve una legge sui partiti per evitare che rimangano padronali 'Non dobbiamo smettere di guardare ...Nel post su Fb Sabatini, che dedica il premio a Gianroberto Casaleggio parlando anche di "ingratitudine" verso il cofondatore del M5S, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "In questi anni - scriv ...Enrica Sabatini, con la nascita di Camelot Rousseau è stato archiviato? «Con Rousseau abbiamo innovato la politica con la partecipazione digitale come nessuno aveva mai fatto prima. Ora con Camelot, u ...