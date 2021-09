La nuova vita di Francesca Piccinini | l’ex pallavolista svela i piani per il futuro

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 22 settembre 2021)bandiera della Nazionale italiana sarà vicepresidente alla UYBA, squadra di Busto Arsizio A Busto Arsizio, ha chiuso la carriera da, sempre a Busto,inizia unafase. Una fase, dove, inebilmente, la pallavolo avrà ancora un ruolo centrale. Se infatti non la vedremo più in campo fuori “La Picci”, svolgerà un ruolo dirigenziale. È di oggi la notizia che la giocatrice, che per anni ha anche vestito la maglia della Nazionale azzurra, sarà vicepresidente della UYBA.non unruolo solo simbolico e istituzionale, ma anche operativo.seguirà da vicino i progetti sportivi della società, con un riferimento specifico al settore giovanile, ma anche al supporto tecnico dello ...