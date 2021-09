Istat | Codacons | 2020 anno nero per famiglie | crollo consumi

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – I dati forniti oggi dall’e relativi ai Conti economici nazionali confermano per ilcome ilsia stato un “” per leitaliane, che sono uscite massacrate dalla pandemia subendo un tracollo delle proprie condizioni economiche.ù “Il reddito disponibile delleconsumatrici ha segnato neluna diminuzione del 2,9% in valore, mentre il potere d’acquisto è sceso del 2,6% – spiega il Presidente Carlo Rienzi – Isubito un vero e proprio tracollo, con una diminuzione record del -11% su base annua. Dati che, tradotti in soldoni, equivalgono a minorinelper complessivi 126 miliardi di euro e una minore spesa ...

Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat. "Ancora una volta l'Istat conferma l'allarme rincari lanciato nelle settimane scorse dal Codacons, con i listini che registrano la ...