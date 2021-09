iPad Mini e nuovo iPad | la prova in anteprima

Leggi su wired

(Di mercoledì 22 settembre 2021)2021 e2021È bastato sfilare l’2021 dalla sua velina adesiva per far cinguettare le mie figlie; avessi tirato fuori dal trasportino un cucciolo di Beagle probabilmente avrei sortito lo stesso effetto. Il2021 invece è stato accolto tiepidamente: “È uguale a quello che abbiamo già“. Come dare torto a una settenne e a una undicenne? Questi modelli si possono ordinare dalla settimana scorsa, ma saranno disponibili solo a partire dal 24 ottobre. L’assoluta di Wired si carica quindi di responsabilità, ma, senza spoilerare troppo, bisogna ammettere che le prime impressioni dello spacchettamento si sono confermate anche durante l’uso ...