In vigore il decreto sul green pass al lavoro. Niente sospensione per chi non ce l'ha (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il decreto legge per l’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore. L’obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre. Scompare, rispetto alle bozze, la sospensione per il lavoratori che non sono provvisti di certificazione verde. Ma resta lo stop allo stipendio. Tutti “assenti ingiustificati” dunque “fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Illegge per l’obbligo delsui luoghi di, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in. L’obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi dipubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre. Scompare, rispetto alle bozze, laper il lavoratori che non sono provvisti di certificazione verde. Ma resta lo stop allo stipendio. Tutti “assenti ingiustificati” dunque “fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al ...

