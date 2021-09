In Germania giro di vite contro i No Vax: non verranno pagati se finiscono in quarantena (Di mercoledì 22 settembre 2021) Al più tardi dall’1 novembre chi lavora in Germania e non è vaccinato non riceverà alcun compenso durante il periodo di quarantena. Il ministero federale della Salute e i Länder hanno deciso un perentorio giro di vite nei confronti dei No Vax, uniformando alcune delle misure che erano già state introdotte in diversi territori. Il ministro della Sanità Jens Spahn ha spiegato alla Zdf che “si tratta di equità” nei confronti dei vaccinati: “Perché gli altri dovrebbero pagare perché qualcuno decide di non farsi vaccinare?”, ha affermato il politico della Cdu. Solo due Länder – Brema e Turingia – non hanno dato il loro assenso alla stretta, astenendosi durante il voto della misura. Le nuove regole, stando alla Reuters, dovrebbero riguardare sia chi si infetta che chi rientra da Paesi considerati ad alto rischio Covid, tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Al più tardi dall’1 novembre chi lavora ine non è vaccinato non riceverà alcun compenso durante il periodo di. Il ministero federale della Salute e i Länder hanno deciso un perentoriodinei confronti dei No Vax, uniformando alcune delle misure che erano già state introdotte in diversi territori. Il ministro della Sanità Jens Spahn ha spiegato alla Zdf che “si tratta di equità” nei confronti dei vaccinati: “Perché gli altri dovrebbero pagare perché qualcuno decide di non farsi vaccinare?”, ha affermato il politico della Cdu. Solo due Länder – Brema e Turingia – non hanno dato il loro assenso alla stretta, astenendosi durante il voto della misura. Le nuove regole, stando alla Reuters, dovrebbero riguardare sia chi si infetta che chi rientra da Paesi considerati ad alto rischio Covid, tra ...

