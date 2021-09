"In aula si entra con Green pass", via consigliere Lazio no vax (Di mercoledì 22 settembre 2021) commenta 'In aula si entra col Green pass'. Così il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi, ha spiegato il motivo per cui il consigliere Davide Barillari, convinto no vax, non è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 settembre 2021) commenta 'Insicol'. Così il presidente del Consiglio regionale del, Marco Vincenzi, ha spiegato il motivo per cui ilDavide Barillari, convinto no vax, non è ...

fattoquotidiano : Regione Lazio, il consigliere no vax Davide Barillari bloccato fuori dall’aula. Il presidente del Consiglio: “Si en… - giantico : RT @BarillariDav: DA OGGI NON POSSO ENTRARE IN AULA CONSILIARE Non ho il greenpass anche se sara' obbligatorio solo dal 15/10. 3 guardie p… - lacucinaverde : RT @BarillariDav: DA OGGI NON POSSO ENTRARE IN AULA CONSILIARE Non ho il greenpass anche se sara' obbligatorio solo dal 15/10. 3 guardie p… - ricordo_balconi : RT @BarillariDav: DA OGGI NON POSSO ENTRARE IN AULA CONSILIARE Non ho il greenpass anche se sara' obbligatorio solo dal 15/10. 3 guardie p… - 25O319 : RT @BarillariDav: DA OGGI NON POSSO ENTRARE IN AULA CONSILIARE Non ho il greenpass anche se sara' obbligatorio solo dal 15/10. 3 guardie p… -