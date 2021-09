Impatriati, agevolazioni fiscali valgono anche per smart working (Di mercoledì 22 settembre 2021) Semaforo verde al regime agevolato per gli Impatriati in smart working. Infatti, qualora un dipendente italiano iscritto all’Aire, che svolge un’attività in smart working all’estero, intenda rientrare in Italia continuando a svolgere la medesima attività per lo stesso datore di lavoro, può usufruire del regime agevolato “Impatriati”. Ma c’è di più: se il lavoratore ha un figlio minorenne può continuare ad applicare il beneficio per altri 5 anni con un taglio sui redditi del 50%. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con risposta n. 596 del 16 settembre 2021. smart working: trattamento economico e fiscale Impatriati: come funziona l’agevolazione fiscale L’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto il “regime ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Semaforo verde al regime agevolato per gliin. Infatti, qualora un dipendente italiano iscritto all’Aire, che svolge un’attività inall’estero, intenda rientrare in Italia continuando a svolgere la medesima attività per lo stesso datore di lavoro, può usufruire del regime agevolato “”. Ma c’è di più: se il lavoratore ha un figlio minorenne può continuare ad applicare il beneficio per altri 5 anni con un taglio sui redditi del 50%. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con risposta n. 596 del 16 settembre 2021.: trattamento economico e fiscale: come funziona l’agevolazione fiscale L’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto il “regime ...

filefit : SCHIRÒ (PD): AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI IMPATRIATI ANCHE CON LO “SMART WORKING” - AiseStampa : Schirò (Pd): agevolazioni fiscali per impatriati anche con lo “smart working” - Agenparl : SCHIRÒ (PD): AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI IMPATRIATI ANCHE CON LO “SMART WORKING” - - InfoFiscale : Regime impatriati: via libera anche per i lavoratori in smart working in Italia, ma dipendenti all'estero - statodelsud : Agevolazioni per gli impatriati anche con lo stesso datore di lavoro estero -