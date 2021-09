Ida Platano serena e felice con Marcello: saranno la prima coppia di U&D? (Di mercoledì 22 settembre 2021) A un mese di distanza dall’inizio delle registrazioni di Uomini e Donne, si iniziano a creare delle simpatie tra i protagonisti di quello che un tempo fu il trono over. E come abbiamo visto nella puntata in onda oggi, 22 settembre 2021, Ida Platano sembra aver trovato un corteggiatore che le piace, e anche moltissimo. La bella bresciana, ha iniziato a uscire con Marcello e tra loro è nato un certo feeling; al momento sembra esserci stato solo un abbraccio tra di loro ma come ha spiegato Marcello, la qualità del tempo che hanno passato al telefono, con decine di video chiamate e anche il tempo in cui si sono visti, è stato speciale. Anche Ida ha confermato, con gli occhi lucidi ha commentato: “Io lo penso spesso, mi capita spesso di pensare a lui e sto bene, sono felice.” Ida e Marcello hanno iniziato a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 settembre 2021) A un mese di distanza dall’inizio delle registrazioni di Uomini e Donne, si iniziano a creare delle simpatie tra i protagonisti di quello che un tempo fu il trono over. E come abbiamo visto nella puntata in onda oggi, 22 settembre 2021, Idasembra aver trovato un corteggiatore che le piace, e anche moltissimo. La bella bresciana, ha iniziato a uscire cone tra loro è nato un certo feeling; al momento sembra esserci stato solo un abbraccio tra di loro ma come ha spiegato, la qualità del tempo che hanno passato al telefono, con decine di video chiamate e anche il tempo in cui si sono visti, è stato speciale. Anche Ida ha confermato, con gli occhi lucidi ha commentato: “Io lo penso spesso, mi capita spesso di pensare a lui e sto bene, sono.” Ida ehanno iniziato a ...

