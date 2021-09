Green pass, semestre bianco e consenso. Come si muovono i partiti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Introduzione Da oltre un anno la pandemia ha totalizzato il dibattito pubblico, politico, istituzionale, oltre che mediatico. Scavalcando i recinti dei tecnicismi di medici, scienziati e virologi, modi, metodi e strategie per il contrasto della pandemia sono diventati di pubblico dominio, sottoponendosi anche alla gogna dell’opinione pubblica. A partire da luglio, un posto d’onore ha riguardato l’introduzione del certificato verde – ultimamente esteso dal Governo anche per l’accesso a scuole, Università nonché luoghi di lavoro pubblici e privati – che, oltre a fare dell’Italia, assieme alla Francia, uno dei Paesi apripista nell’adozione di simili strumenti, ha anche attirato attorno a sé un aspro nugolo di polemiche, infiammando la discussione politica e mediatica. Il dibattito sviluppatosi intorno al Green pass ha visto momenti di forte ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 settembre 2021) Introduzione Da oltre un anno la pandemia ha totalizzato il dibattito pubblico, politico, istituzionale, oltre che mediatico. Scavalcando i recinti dei tecnicismi di medici, scienziati e virologi, modi, metodi e strategie per il contrasto della pandemia sono diventati di pubblico dominio, sottoponendosi anche alla gogna dell’opinione pubblica. A partire da luglio, un posto d’onore ha riguardato l’introduzione del certificato verde – ultimamente esteso dal Governo anche per l’accesso a scuole, Università nonché luoghi di lavoro pubblici e privati – che, oltre a fare dell’Italia, assieme alla Francia, uno dei Paesi apripista nell’adozione di simili strumenti, ha anche attirato attorno a sé un aspro nugolo di polemiche, infiammando la discussione politica e mediatica. Il dibattito sviluppatosi intorno alha visto momenti di forte ...

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - fattoquotidiano : Altro che “boom Green pass”. Prime dosi giù: -33% in 15 giorni [di @NatasciaRonchet] - MaxBertoni1 : RT @Lorenzo62752880: Sabato 2 ottobre i tifosi del Torino diserteranno il derby per protestare contro il green pass! Bravissimi, un esempi… - LinoMannu : CUNIAL ALLA CAMERA: LETTERA CONTRO GREEN PASS ? 'CHIAMERETE SOVVERSIVI Q... -